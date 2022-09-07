法國名導賈斯特傑克金（Just Jaeckin）以《艾曼紐》奠定情色電影地位，而他除了是電影導演外，也是攝影師和雕塑家，相當多才多藝，不過今(7日)傳出他已於6日逝世，享壽82歲。

賈斯特傑克金的經紀人發聲明證實，在賈斯特傑克金的妻子、雕塑家女兒安妮和攝影師孫女朱莉婭的陪伴下，久病的他已於6日過世。賈斯特傑克金1974年推出首部法國軟調情色電影《艾曼紐》，改編自同名小說，因大尺度轟動全世界影壇。

《艾曼紐》講述外交官妻子艾曼紐，因厭倦乏味的家庭主婦生活，而展開的性愛旅程，片中不乏裸泳、自慰、飛機上性愛等大尺度畫面，之後也推出不少系列電影，還被不少國家改變片名，推出相關電影，「艾曼紐」成為了情色的代名詞。

此外，他在1984年上映的電影《雲杜孃》，是台灣首部獲准在戲院上映「女性露兩點」鏡頭的影片，該片帶動情色露點片熱潮，也捧紅女主角陶妮基坦（Tawny Kitaen），成為性感女神，不過她在去年5月，於家中去世，享年59歲。