強韌髮根香氛系列【首爾夕陽】。（呂提供）

強韌髮根香氛系列【濟州微風】。（呂提供）

韓國頭皮養護專家《呂Ryo》2022推出強韌髮根香氛洗護系列新品，將40年頭皮科學研究技術，如：強化髮密度、修護脆弱髮根及去除頭皮異味等技術，與如頂級香氛般的多層次調香設計融合。此次《呂Ryo》不但沿襲一貫的頭皮養護專業訴求，更貼心為民眾設計一個在洗淨呵護頭皮、秀髮的同時，也能沉浸於香氛的療癒時光中，在家彷彿置身於韓國度假，能徹底紓緩身心靈，而時尚簡約的瓶身設計，放置於浴室更是提升居家擺設的質感單品之一。

中秋連假將至，除了夏日頭皮出油導致的頭臭困擾外，在家中或到燒肉店享用烤肉的時候，頭髮往往也會沾染上惱人臭味，《呂Ryo》強韌髮根香氛洗護系列能同時有效地去除頭髮上惱人異味，並強韌髮根、減少頭髮斷裂。

《呂Ryo》2022首次推出香氛洗護系列新品，兩款香調【首爾夕陽】及【濟州微風】，《呂Ryo》為頭皮養護根本添加的強韌髮根、舒緩搔癢、緩減頭皮異味專利成分外，更特別調配宛若香水般的多層次香氣變化，以有效去除因為夏日頭皮出汗、出油或是烤肉造成的頭臭、頭皮異味，持久留香。