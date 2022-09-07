財政部今日表示，繼標準普爾(Standard ＆ Poor’s)國際信用評等機構於本(2022)年4月將我國主權信用評等再度由「AA」調升為「AA＋」，惠譽(FitchRatings)確認維持自2021年調升我國長期主權信用評等為「AA」，展望「穩定」之佳績，肯定我國審慎財政管理及因應全球經濟成長放緩、疫情再起及通貨膨脹等不確定因素之良好表現。

惠譽表示，我國穩定稅課收入成長及審慎財政支出，將使2022年度各級政府財政赤字較預算數縮小，2023年度雖增加基礎建設及教育等政府支出計畫，預測各級政府預算赤字占GDP比率為0.7％，仍維持優於AA評等群組國家中位數1.4％之水準。

惠譽認為，截至2021年底我國各級政府1年以上公共債務未償餘額占GDP比率34.3％，預測2022年度將降為32.5％(遠低於AA評等群組國家中位數48.9％)，2026年度逐步降至30.5％，肯定我國恪遵公共債務法規定之GDP 50％上限，維持中期財政紀律良好基石。

惠譽指出，我國強勁外部融資、審慎財政管理、高度政府治理能力及具競爭力之經商環境係支持評等結果關鍵因素。政府實施境外資金匯回鼓勵實質投資、具領導地位之半導體公司進行國內產能擴充計畫及強化貿易供應鏈等政策支持，裨益我國面對全球經濟急速放緩、中國清零措施致供應鏈中斷、Omicron變種病毒疫情再起及通貨膨脹升高等衝擊，維持經濟溫和成長，惟仍須持續觀察兩岸地緣政治風險上升對經濟發展相關風險。

財政部表示，因應俄烏戰爭延宕推升物價通膨升溫、臺海地緣政治風險尚存及全球疫情變化多端，該部將積極推動機動調降大宗物資稅負及紓困振興相關措施，密切關注國內外政經情勢，維護股市穩定，並賡續積極開源節流，蓄積財政量能以因應可能之經濟情勢變動，妥善靈活運用財政政策維持經濟動能，加速經濟成長，同時配合國際租稅趨勢適時研擬稅制改革，厚植國家發展實力。

財政部表示，惠譽2021年新聞標題以「Taiwan China」稱呼我國，經財政部反應，今年已恢復以往「Taiwan」名稱，雖其網頁續維持「Taiwan China」，財政部仍將持續洽該公司正視此問題。