桃園雲豹7日晚間結合桃園市政府攜手推廣「市民卡紅利桃子」，對於即將來臨的第2季，雲豹總經理蘇翊傑表示，除了確定選擇國立體大體育館當作新主場，更可能「包」4年，陣中還沒公布的第3洋將人選也已出爐，「將是來自歐洲的長人！」

「跟去年匆促成軍，一切都很趕的情況相比，我們今年逐漸走上應有節奏，也希望找來更多贊助商聲援，」蘇翊傑表示，「我們是所有球隊當中最早開訓的，這3個月來，每個月我都看得出大家的進步，接下來的跨聯盟邀請賽，將是最佳展現機會。」

蘇翊傑表示，目前除了確定國立體大體育館成為新主場，陣中已經擁有13名簽約的本土球員，以及先前敲定續留的戴維斯、威廉斯兩名洋將，「至於第3洋將，是來自歐洲的長人，我只能透露打過立陶宛籃球聯賽，反正3名洋將9月15日之前都會來台報到。」

而外界相當關注的老將「馴獸師」張智峰是否還會繼續上場，蘇翊傑目前還沒辦法給出肯定答案，「畢竟峰哥還有學校的問題需要處理，他預計10日跟我說最後結果，到時候大家就會知道峰哥還會不會替我們打球了。」

至於連兩年擔任雲豹隊長的鄭瑋，今天到場明顯整個人瘦了一圈，「應該瘦了快5公斤吧，你也知道寶哥(雲豹總教練劉嘉發)的練法。我想今年我們最大的改變，應該將是真正開始溝通了，我相信我們今年絕對不一樣，也對『雙陳』陳建銘、陳孝榕兩名新秀表現相當期待。」