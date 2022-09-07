1976 年9月6日，蘇聯飛行員維克多•別連科(Viktor Belenko)駕駛MiG-25狐蝠( Foxbat)戰機穿越日本海，抵達北海道的函館機場，一下飛機就表示自己是投奔自由，希望前往美國。這是美國的超級大幸運事件，一夕之間完全瞭解蘇聯的軍事科技水準，蘇聯的真相被揭穿了，甚至改變了美蘇冷戰格局。

函館機場人員拍攝到別連科的MiG-25即將降落。(圖/theaviationgeekclub)

航空極客俱樂部(The Aviation Geek Club)介紹，別連科出生於 1947 年，在成年後加入蘇聯空軍，以極佳的飛行成績，被選為MiG-25戰機飛行員，駐紮在蘇聯東部邊界的楚古耶夫卡(Chuguevka，海參崴東北方100公里)。此處國防地位相當重要，但是蘇聯此時經濟狀態已經很嚴重了，基地物資缺乏，部隊士氣低落，別連科提多次與基地長官提建議，卻被長官譏諷。

同時，由於待遇不佳，他的妻子對生活愈發感到不滿，揚言要帶著3歲的兒子德米特里（Dmitry，1973 年出生）搬回她父母在馬加丹(Magadan)的娘家。這一連串的打擊，導致別連科出逃。

別連科與MiG-25。(圖/colorized)

這位蘇聯飛行員僅花一天的時間研究遠東地區地圖，決定日本就是投奔的目的地，他在頭腦裡擬定出一條直飛日本千歲航空基地的航線，確定飛行方向後，在隔天的例行巡邏時，就執行自己的計畫。

別連科為了躲避蘇聯和日本的軍用雷達的搜索，飛行高度相當低，僅離海面約30公尺，也就大約9層樓高。假如當時有漁船在附近，必然相當驚訝。他細心的計算戰機的速度與飛行時間，在判定已進入日本領空後，他將MiG-25拉高到6,000公尺的高度，使日本的防空雷達捕捉到自己它。驚訝的日本航管單位試圖向這架身份不明的飛機打招呼，但別連科的無線電調到了錯誤的頻率。於是航空自衛隊的F-4戰機起飛攔截，但此時別連科因為沒有收到任何訊息，只能自己尋找他預定的降落點-千歲航空基地。

由於當天的雲層很厚，因此別連科必須衝進雲層之下才能辨識地點。他很高興的看到陸地，確定自己飛到日本，然而底下的地形卻相當陌生，他發現自己的航線稍微向南偏差，此時油料不足，他不得不降落在最近的可用機場，幸運的是，他看到一架民航機剛剛起飛，也就是有機場在附近，立即朝機場飛去，事實證明，那是函館機場。

此時MiG-25的燃料已經見底，他沒有辦法再修正降落角度，所以他幾乎是從路道中間降落，使得剩餘跑道距離不足，最終衝出跑道盡頭，在草地裡才停止。

蘇聯政府在第一時間向日本施壓，要求交出被盜的狐蝠。美國則快速派人前往調查，最終MiG-25是歸還蘇聯了，卻是以拆解和裝箱的狀態運回。

事實上，在別連科叛逃之前，美國最害怕的戰機就是MiG-25，當然不能放棄這個研究機會。美國政府在別連科叛逃後五個月，特別聽取了他的匯報，並在此後幾年聘請他擔任顧問，可見其重視程度。

「MiG-25震撼」發生在1971年，派駐在埃及的MiG-25偵察型以高空高速飛過以色列西部海域，以色列空軍立即派出F-4戰機前去攔截，但是卻完全無法追上，回報MiG-25以超過3.2馬赫的速度擺脫F-4的追擊。

此事迫使美國決心研發新一代戰機以茲對抗，最終的成果就是麥道F-15鷹式戰機，事實上F-15的外型相當類似MiG-25。

回到別連科叛逃事件，美國專家仔仔細細的分析MiG-25的發動機，並測量了飛機的紅外線信號，並對飛控系統和航空電子設備（包括雷達）和結構材料進行了詳細分析，發現整架戰機是鋼製的，難怪可以耐的住3馬赫飛行的2000度高溫。另外又發現MiG-25的航電設備很古舊，還在用真空管，功能相當單一。由於不知道如何操作，技師不慎損壞了一些設備，不得不倉促修理，有一種說法是，技師在拆卸設備後沒辧法裝回去，才使得MiG-25是以零件的形式返回蘇聯。

原來MiG-25是蘇聯回應美國SR-71的產物，由於SR-71偵察機能夠達到3馬赫，因此蘇聯也需要3馬赫等級的高速攔截機。

1980 年，別連科出版了他的自傳《 米格飛行員：別連科中尉的最終逃亡》，他提到MiG-25雖然可以到3馬赫，但操作規範明確禁止超過2.5馬赫，他堅持認為狐蝠不能安全地飛到 2.8馬赫以上。這又如何解釋在以色列上空的 MiG-25達到3.2馬赫呢？別連科說，發動機可以一時達到這個速度，但是必然會因高溫而導致零件軟化而報廢，「能飛到3馬赫，但只能一次」。

別連科向美國空軍表示，蘇聯開始在研發另一個高速戰機計畫，稱為「MiG-31」，但他也只是聽說，詳情並不知曉。美國小說家克雷格‧湯瑪斯(Craig Thomas)就取材自這幾句話，編寫出間諜小說「火狐狸」(Firefox)，虛構出一種幾乎可以飛到太空的超高速戰機，將打破美蘇軍事平衡，美國派出特種飛行員將其偷回。小說改編權被克林伊斯威特(Clint Eastwood)買下，並自編自導自演，在1982年上映，成為當年的話題大作。

真正的MiG-31外型，於1985年才被挪威空軍戰機在巴倫支海的飛行途中攝得，這才知道大家想多了，MiG-31的外型沿用自MiG-25，性能優化許多，但沒有飛到太空的能力。

別連科於1980年獲得美國公民權，擔任航空工程顧問。退休後，他希望能成為農夫，於是定居在北達科他州科勒哈伯(Coleharbor)，他也另組家庭，與一名音樂老師結婚，生下了兩個兒子。

蘇聯解體後，他在1995年有出差訪問莫斯科，他的感想是，莫斯科與他印象中的模樣沒有什麼變化。