在印度班加羅爾舉辦的2022年U18亞洲女籃錦標賽，中華預賽首戰不敵日本，今天（7日）對上另一支強敵中國大陸，中華隊克服首節17分落後，第2、3兩節共打出46比19的超強攻勢，末節完美守成，最終71比61、繼2002年U18亞青女籃預賽後，暌違20年首勝大陸，中止對戰10連敗。

賽後本屆U18亞青女籃中華代表隊總教練陳美莉指出，賽前一天練球有做些針對性的演練，不過因為住宿地點和場館有段距離，今天練球時間不多，一上場小朋友開賽沒打出來、打得太亂，後來打出原本熟悉戰術策略就表現回穩，另一獲勝關鍵在於後面小朋友聽話、願意防守，前鋒球員表現很棒、中鋒球員稱職。

這不但是陳美莉帶領U18女籃以來首勝大陸，也是兩位助理教練藍浩語、楊雅惠以教練身份首度取勝大陸，陳美莉補充：「雖然還是被對方拿太多進攻籃板，但贏球很開心，團隊很棒！」 中華隊此役籃板47比41領先大陸隊，進攻籃板雙方各10個，中華隊團隊投籃命中45.6％也優於對手的37.5％。

藍浩語以國家隊球員角色身份，曾在2005年澳門東亞運和中華女籃隊一起擊敗過大陸隊，加入本屆U18亞青女籃教練團，讓她也以教練角色再嚐擊敗大陸的滋味，讓她很感動，她透露，比賽結束時對總教練陳美莉說：「老師您又創紀錄了。」陳美莉也回應：「是我們一起創造的。」藍浩語並說，防守是最大利器，也還好小朋友聽話做好教練團提醒的，順利收下勝利。

有過西進WCBA經驗的楊雅惠提到，這支U18亞青女籃代表隊僅訓練3個月，球員陣容集結各高中女籃隊優秀好手，大家努力整合起來，今天對大陸第2、3節站上領先後，認為若能維持雙位數領先進入第4節就有機會奪勝，球員們也辦到了，帶著12分領先進入決勝節並守住勝果。

U18亞青女籃中華隊擊敗大陸隊，賽後米靖恩（前）、邱敬恩（後）舉著隊旗慶祝。（取自FIBA官網）

分組預賽兩天打完，分在B組的中華隊以1勝1敗落後2勝在手的日本隊，中華隊明天下午1點45分出戰印尼隊，期許能乘勝追擊。