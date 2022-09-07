團結力量大！民進黨苗栗縣長候選人徐定禎喊出「翻轉苗栗」，除了希望用他擔任8年市長的「頭份經驗」改寫歷史外，更需要跨世代、跨領域、跨區域的大團結。徐定禎今(7日)預告在未來的選戰倒數80天，苗栗隊成員將會一起聯合造勢，全力爭取鄉親支持成為最有力的靠山。

徐定禎今(7日)在臉書以「苗栗交給我，團結拚勝選！」發文表示：「我最近跑行程穿上白襯衫獲得不少鄉親們的讚美，大家說這樣親切也很有氣勢，對我勝選非常有信心。今天我和苗栗隊的夥伴們合體拍攝定裝照，大家說這樣好看嗎？」

他信心喊話，「過去選舉大家可能單打獨鬥在自己的選區裡深耕經營，但這次選戰我們不再孤軍奮戰，團結的民進黨會共同對抗分裂的國民黨，我們要站出來、凝聚更多對本土政黨的支持。我是有經驗、做事踏實的人，擔任頭份市長的八年政績，讓我有信心用『頭份經驗』帶領苗栗改寫歷史。這次選舉我們絕對有翻轉苗栗的信心，縣長和通霄鎮長要勝選、議員席次也要全壘打！」

徐定禎表示，「苗栗隊是一群跨世代、跨領域、跨區域的夥伴，有年輕人加入選戰、也有資深的中年世代傳承經驗，和民主、本土政黨站在一起的候選人變得更多，苗栗隊陣容強大，我的競選團隊不少青年夥伴為選戰注入年輕活力。」

他強調，「選戰倒數80天，接下來我們苗栗隊成員會一起聯合造勢，共同宣傳政績、政策，我相信這次選戰是『團結的民進黨對抗分裂的國民黨』，我們會全力爭取鄉親的支持，也希望大家站出來，做苗栗隊的靠山，戰勝長期壟斷資源的派系政治，共同迎接苗栗歷史性的一刻。」