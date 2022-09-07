中租控股旗下太陽能電廠，發電總容量已逾1GW，並與台電共同轉供綠電，協助企業達成RE100的目標再售綠電，而中華電信已確定要購2.5億度。

中租控股9月1日與中華開發金控集團簽署綠電協議，5年共2,500萬度的綠電，轉供至旗下凱基證券與中國人壽商辦大樓之後，一周不到又宣布此一新案，預計兩案合計已釋出2.75億度的綠電。

中租能源資深副總經理謝明宏表示，中租在2019年即參與屏東縣政府推動「嚴重地層下陷區光電計畫」，於東港、林邊、佳冬與枋寮等4鄉鎮，建置99 MW的大型地面型太陽能電廠。其中，裝置容量48.97MW、名為「天權、玉衡」的太陽光電案場，是中租與力暘能源共同持有。透過太陽神電力平台售電，經由台電公司輸配電，將生產自南台灣屏東縣的綠電，轉供至全台中華電信機房，以協助實踐零碳排的目標。

謝明宏說，中租擁有全台最多的太陽能電廠，以及累計最高的綠能發電量，截至今年8月底旗下太陽能電廠已達2,997場，發電總容量合計為1,012MW，計畫未來，再轉售予企業，簽訂企業購售電合約（Corporate renewable power purchase agreements, CPPA），以與台電共同轉供綠電，加速推動能源轉型，攜手各產業，達成淨零排放的目標。

謝明宏強調，中租除了投資太陽能電廠，將於2025年達成裝置容量2GW的目標，近來積極投入的儲能事業，也已陸續於彰化、台南與屏東設置6座，合計約30MW的AFC調頻備轉儲能系統，期望未來也完成600-800MW的建置目標。