台股近期行情轉向震盪。投信法人指出，隨著美國通膨觸頂轉向跡象浮現，短線盤勢雖有震盪，但隨著市場風險胃納量提升，可聚焦產業結構受惠半導體以及5G升級趨勢，台股中長線表現仍可期。

華南永昌投信永昌基金經理人盧彥瑋表示，今年各項逆風交雜下，但隨著下半年展望出爐，有望逐步回穩增溫。

盧彥瑋指出，隨著美國通膨漲勢趨緩，市場信心情緒回復，且台股即便遭遇多項利空干擾，盤勢仍未出現大跌跡象，隨法說展望釋出，台股「企業獲利下修/本益比上修」之評價面重新修正幅度已初步明朗，目前台股本益比約10倍，評價面仍屬偏低，部分個股股價亦通過月營收不如預期、法說展望悲觀的利空測試，同樣有助於台股風險性資產情緒恢復，近期可持續關注逢回加碼績效表現佳的台股基金。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，台股短期內受到消息面影響震盪整理，惟基本面表現穩健，科技產業長期獲得政策支持，看好電動車、綠能及市值進階型風格投資型產品。