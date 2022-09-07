桃園雲豹職業籃球隊7日宣布，將與桃園市政府攜手推廣「市民卡紅利桃子」，以串連在地企業商家方式，結合觀光旅遊、運動賽事，要將桃園打造成多重好康互惠樂園，更展現球團深耕決心。

在今天的「投桃豹禮」桃園雲豹x紅利桃子合作記者會上，桃園市副市長高安邦率領資訊科技局局長余宛如、體育局局長莊佳佳、經濟發展局局長郭裕信以及觀光旅遊局專門委員李復華等相關各處局長出席，雲豹球團則由董事長劉晉良、總經理蘇翊傑、領隊陳麒文以及主力球員鄭瑋、羅振峰、盧捷閔，及本季新簽下的陳孝榕、陳建銘、劉元凱、尤楚翔、高士杰與曾品富共同見證歷史性一刻。

「市民卡紅利桃子」，是桃園市資訊科技局為深化市民數位化生活所精心打造的平台，民眾只要登入後就可在紅利桃子店家消費，並獲得回饋點數，點數可直接在特約商家折抵消費，商家則可將獲得的點數直接兌現，提升實質收益及助於商家振興，達到「邊玩、邊集、享優惠」的目標，使桃園民眾更有感。

桃園雲豹董事長劉晉良在今天記者會中感謝所有贊助廠商支持，他說：「球隊從去年不被看好，到尾聲打出佳績，休賽季球團更在補強投入全力，希望透過此次與桃園市府紅利桃子合作，結合食衣住行育樂、深耕桃園，新球季目標則是把冠軍留在桃園。」

未來所有桃園雲豹的主場賽事，民眾都可透過紅利桃子點數兌換門票進場觀戰，而今天同樣受邀到場的所有雲豹贊助商們，其中包含永豐銀行、浪Live直播、iCarry直流電通、iSKI、波波錢包、胡同國際、元啟建築、康福搬家、宸諾集團、同欣電子、新梅計程車、大文山計程車等，未來也將成為紅利桃子的合作夥伴，提供更多好康優惠給市民朋友，持續為桃園盡一份心力。

不僅如此，雲豹與紅利桃子的合作，更將納入教育公益，透過即將問世的桃園雲豹NFT，讓市民朋友可以輕鬆體驗運動賽事、生活消費以及公益推廣的便利性與科技感。