大陸名模方媛2017年嫁給天王郭富城，身分地位立刻躍升好幾個檔次，成為萬千少女夢想的「天王嫂」，但婚後她卻經常被網友酸不像天王嫂，甚至說她是素人；最近方媛罕見更新近況，參加名媛好友的慶生派對，一張大合照和壽星坐中心位，氣場十足，貴氣逼人輾壓全場。

方媛和郭富城結婚5年，過去還曾因淡妝搭地鐵，素雅到沒有人認出，讓粉絲感到意外，有的人誇她很平易近人，但仍有部分酸民認為她這樣一點都不像天王嫂，明明郭富城名下有多部名貴跑車，不解她為何把自己搞得寒酸。

不過，近期從方媛社群上看到她生活圈越來越豐富，有出席派對、健身、坐遊艇出海等生活照；昨（6日）方媛分享參加名媛姊妹淘慶生派對的照片，她長髮披肩、穿著白色露肩上衣搭配黑色喇叭褲，整個人顯得高貴優雅，令人不禁想多看幾眼。

而方媛和其他6人的大合照中，她和壽星一起在畫面中心位置，倚靠在裝飾物上，自信十足地看著鏡頭，35歲保養得宜的顏值和氣場直接輾壓全場，從那個被說像是素人，到現在和名媛們在一起毫不遜色、甚至贏過所有人，終於是名副其實的天王嫂。