miu miu玩轉宇宙女性淡香精。（miu miu提供）

miu miu玩轉宇宙女性淡香精。（miu miu提供）

精品香氛miu miu以miu miu女孩那古靈精怪、不有趣毋寧死的俏皮精神為靈感，為miu miu 玩轉宇宙女性淡香精注入一股全新新鮮能量，太空女孩，在任務完成後以無畏、耀眼、華麗轉身歸來，她將在地球上帶來充滿積極能量的新可能。同時與品牌概念相呼應，讓女性更有自信的表達自我衝突的個性。

由知名調香師Daniela Andrier 和時尚設計師Miuccia Prada 合作創造，旅程以明亮清新的香梨作為始端，如宇宙的繁星充滿希望，接續以玉蘭花自身高貴的魅力，融合香氛襯出精緻淡雅氣息，最後以溫暖的木質調與沈穩迷人的白麝香襯托，平衡整體的感性與知性，令這旅程增添了無限希望。

延續經典 「Twist玩轉女孩淡香水」的瓶身及外包裝設計更是將眾多miu miu的經典元素瘋狂翻玩，瓶身紋路設計來自於miu miu最經典的matelassé小羊皮抓皺，整體設計則是將古歐洲復古香水瓶及女孩閨房中浮誇精緻的飾品們結合，呈現miu miu向來的華麗風格；瓶頸部分則是以金色的miu miu字體搭配白色優雅呈現，瓶底則以miu miu精品中常見的stud鑲鑽風格為底盤設計，猶如穿著底部鑲鑽的高跟鞋般晶透奢華，復古倒三角圓滑瓶身為整體設計詮釋了完美比例；香氛外紙盒包裝更是仿照miu miu經典華麗的brocato花紋，襯上猶如宇宙之光的藍色調，打造出一款屬於當代獨特的全新香氛指標。