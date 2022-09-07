中秋節即將到來，許多人忙著送禮聯繫感情，不過這些禮物是否真的能夠送進心坎裡？壯世代教科文協會針對50歲以上民眾發起網路民調，發現「月餅禮盒」竟是民眾最不喜歡收到的禮物，得票率高達58%！而位居中秋禮物最想收到的禮物中，「飯店餐券」獲得54%民眾支持，位居第一名。

調查發現雖然壯世代中秋節最討厭收到月餅，最想收到飯店餐券。（壯世代教科文協會提供）

壯世代教科文協會調查後發現，壯世代最不喜歡的中秋節禮物，前6名分別是月餅禮盒（58.7%）、香腸禮盒（41.3%）、蛋糕禮盒（38.7%）、餅乾禮盒（38.1%）、柚子文旦（37.4%）、酒品禮盒（20%）；不過月餅是中秋節的代表性食物，因此若真的想送，民眾能夠接受的口味依序是綠豆椪（45.2%）、蛋黃酥（38.1%）、冰淇淋月餅（27.1%）、鳳梨酥（21.9%）、創意月餅（12.9%）。

調查發現壯世代中秋節最喜歡和親友聚餐。（壯世代教科文協會提供）

根據調查，民眾最想收到的禮物，依序是飯店餐券（54.2%）、飯店住宿券（49%）、旅遊票券（38.7%）、咖啡禮盒（16.1%）、肉乾禮盒（16.1%）；中秋節最偏好的活動依序是和親戚家人聚餐（58.1%）、賞月（34.2%）、趁連假出遊（32.3%）、在家烤肉（23.2%）、拜訪親友聯絡感情（9.7%）。

協會分析，調查結果顯示壯世代民眾喜歡旅遊，因此希望可以和家人朋友一起使用的實用禮物，「團聚」則是對壯世代來說最重要的中秋節元素。