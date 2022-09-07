投信法人表示，中美簽署審計監管合作協定，成為雙方在中概跨境審計問題上的良好開端，預計未來海外陸資股的表現將逐步回歸基本面驅動，長線仍看好。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，大陸經濟恢復的斜率再次放緩，穩增長預期小幅升溫，政策預期再次上修，針對性加大力道空間仍存，且人行再次調降LPR報價利率，有助振興房市，為實體經濟注入更多資金流動性，大陸政府在政策面持續做多，國常會加碼推出兆元經濟刺激方案、人行也持續維持貨幣寬鬆立場，可望支撐陸股延續中期反彈格局。

野村中國機會基金經理朱繼元表示，大陸經濟已步上復甦軌道，高層亦有經濟成長目標壓力，由於在10月20大會議前推出重大刺激政策的機率不高，預期會議結束後，股市可望在基本面好轉及刺激政策重新推出的帶動下，重回多頭行情。目前看好長期趨勢明確的新能源產業如電動車、風電、太陽能等，以及受惠疫情解封的消費類股與具政策支持的國產半導體產業。