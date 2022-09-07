43吋 聲控觸控雙模式 AI藥師。（日藥本舖提供）

日藥本舖攜手群創 布局AI藥妝科技店。（日藥本舖提供）

日藥本舖攜手群創 布局AI藥妝科技店。（日藥本舖提供）

群創光電積極布局智慧零售，攜手全台最大日系連鎖藥妝－日藥本舖，打造5G、AIoT藥妝科技店。踏進佈滿上百個顯示螢幕的日藥本舖南京西路總店，AI影像辨識與聲控／觸控回饋，導引消費者選到適合的保健藥品，人工智慧打造實體與虛擬商城導購，消費者體驗再升級。

藥局販售藥品和保健品時，藥師至少花數十分鐘與民眾互動，了解健康狀況，再進行衛教與用藥指導。受限藥師人力有限，服務難免有所疏漏，數據無法有效收集與應用。 第二、促銷檔期貨架商品易位或缺貨，補貨或調整檯帳標籤耗時半天；第三、日本進口策略品牌貢獻主要獲利，如何融合OMO線上線下(online merge offline)，把低毛利帶路雞，轉到高毛利商品，謝德璋董事長認為「數位轉型，科技藥妝」是連鎖藥妝競爭力之鑰。

群創攜手日藥本舖解決連鎖藥局痛點，電視產品事業群潘泰吉總經理提出四大解決方案：去紙張標籤黑科技－「魔法貨架」將場域上萬種指示用藥、保健品及上千個美妝產品進行3D建模，群創60cm、90cm觸控長條屏與36吋長條廣告螢幕，搭載AI影像辨識系統，設定攝影機依時段及特定時間，主動取得貨架上商品影像，即時感知商品樣態，自動更換貨架標籤，大幅減少店員勞務。店長亦可即時了解商品擺放位置正確與否，結合POS系統，了解庫存動態，備貨或通知行銷單位擴大高毛利櫃位搶商機。此外，魔法貨架整合內容管理系統(CMS)，行銷活動更即時、更彈性，增加零售商的競爭優勢。

整合數十萬個指示用藥資料庫的「AI藥師」功能更是強大，群創43吋聲控／觸控雙模式KIOSK軟硬整合，優化人機介面，彙整十大用藥問題，導引消費者快速選購指示用藥，並且串聯魔法貨架，導引至推薦給消費者的產品櫃位，促進成交。AI藥師可依照消費者點選路徑，幫助日藥本舖了解消費者選購保健品與藥品偏好，調整重點產品，增加消費者滿意度與產品轉換率。

結合5G與Beacon微定位技術打造 「360度環場商城導購」，讓日藥本舖更聰明。經過南京總店方圓50公尺消費者，可以精準推播暢銷女性美妝、男性保健到消費者手機，還可以記錄消費者的路徑和行為，讓In-Store Marketing實體店面營收最大化。

群創光電攜手冠捷科技與承鴻光電打造大尺吋彩色電子紙產業鏈， 28吋先進AceP(Advanced Color ePaper)高品質、全反射式的彩色電子紙顯示器，首次跨足智慧藥妝連鎖。每日更新一次畫面表現，每年約可減少297公斤的二氧化碳排放。此次導入日藥本舖，取代傳統印刷紙張，躍升ESG企業永續示範場域。

財政部資料統計，西藥零售店數7530家，店數減少，然2018-2021四年營收逆勢成長22％。西藥店經歷洗牌，產業連鎖化、精緻化、多元化，不僅成藥與處方箋，醫療輔具、保健食品、長者健康服務與美妝，台灣正複製日本AI智慧藥妝商業模式發展。

群創光電與圓美智能共同打造全台第一家AI藥妝科技店，開發「魔法貨架」、「AI藥師」等智慧藥妝解決方案，獲得經濟部工業局肯定。群創光電總經理楊柱祥表示，後疫零售連鎖產業突圍，AI 顯示科技是助攻利器。相較便利商店與超市，連鎖藥妝高獲利產業更願意導入黑科技，提供個人化行銷內容，透過虛實互動增添樂趣。實現工業局「智慧生活顯示科技與應用產業策略(SRB)會議 」重要目標。

經濟部工業局呂正欽副組長表示，透過智慧顯示落地驗證推動，不僅連結群創顯示器大廠與指標性藥妝通路－日藥本舖，促成顯示應用服務落地，為台灣7千家藥局創造銷售新商業模式。期望透過AI藥妝典範個案打造，對接國際市場出海口，形塑產業新商機。