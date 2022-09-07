女星莫莉曾是節目《大學生了沒》的班底，以時尚的穿衣風格獲得注意，節目結束後改往KOL發展，風格獨特充滿魅力，成為具代表性的KOL，在網上有78萬人追蹤，近日她飛到巴黎參加時尚活動，一襲黑色禮服相當火辣，與國際巨星杜娃・黎波(DUA LIPA)同框也難分軒輊，莫莉揭杜娃黎波私下狀態，令許多粉絲超激動。

莫莉昨（6）日在Instagram發文分享：「各位莫寶你們猜得沒錯，這次見到的巨星就是DUA LIPA！！！！！（尖叫聲）誰是DUA LIPA 粉絲？？？讓我聽聽你們的尖叫聲，不可能我們膚色那麼一致吧？（死要找一個共同點）」，莫莉透露自己關注杜娃黎波也有一段時間，平常看她社群狀態感覺是個很自然的女生，懂得享受生活玩樂，也認真工作、可以辣、又有摩登個性的女生。

莫莉表示在活動上是第一次見到杜娃黎波本人，也是第一次近距離與對方接觸對話，她提到有些人會認為巨星在工作社交場合就是做好自己的商務工作，然而莫莉直言：「她(DUA LIPA)在現場會自在的與任何人眼神交流，除了做好自己的工作，也非常樂在其中的跟大家玩樂，想大笑就大笑、想熱舞就熱舞，絲毫不拘束又奔放熱情（看她跟自己好朋友Jacquemus忘情熱舞畫面就覺得太可愛了）」。

莫莉拍到杜娃黎波熱舞的畫面。（圖／molly_chiang Instagram）

莫莉附上多張影像，她穿著黑色深V套裝和杜娃黎波合照，對方則穿黑色吊帶裙，露出健康膚色和美胸，兩人合照後杜娃黎波更主動擁抱莫莉，親切作風令不少人羨慕，之後杜娃黎波進入舞池忘情熱舞，美背一覽無遺，讓粉絲大飽眼福。