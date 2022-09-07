紙風車中秋連假將在宜蘭、台北、台中、高雄和大小朋友歡度佳節。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團在疫情趨緩後，週週都至全台各地演出，上週被颱風軒嵐諾阻撓，五場演出被迫取消延期，本周中秋連假將自9月9日至9月11日，連續3天有5場演出，在宜蘭、台北、台中、高雄和大小朋友歡度佳節，而升級後的藝術卡車，也將在宜蘭和台北市首登場。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，藝術卡車開跑至今，深入台灣149個鄉鎮市區、累積238場精彩演出，吸引36萬雙眼睛見證觀看，10分鐘內從卡車變成舞台，演出結合卡車開台秀。

藝術卡車的演出內容是由「即將成真火舞團」帶來兩齣不同劇碼，包括9月9日在「宜蘭縣立體育館前廣場」，及9月10日「台北和平高中」帶來《火爾摩莎Firemosa》。於9月11日晚上7點則有《珍火馬戲團》。表演內容結合傳統民俗技藝鼓陣與火焰，結合聲音感受與火焰溫度體驗，傳承民俗文化，打造「火鼓藝陣」全新演出感受，並且運用安全仿真擬火特效「冷光火」， 打造演員與火焰特效間的零距離接觸的興奮感。

高雄和台中則由紙風車劇團演出不同劇碼，9月9日晚上7點在高雄衛武營榕園廣場帶來《唐吉軻德的冒險故事-銀河天馬》，9月10日中秋節當日下午4點半，將在台中市屯區藝文中心戶外廣場演出《雞城故事》。