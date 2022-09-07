藝人楊丞琳上大陸節目，提到小時候家裡窮，「吃海鮮挺奢侈的在那」，相關談話近日在台灣引發議論。內政部臉書6日貼反詐騙的造句圖文，其中1個例句寫道「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，被質疑是政府帶頭霸凌。根據TPOC台灣議題研究中心提供的最新議題聲量，9月6日楊丞琳當日聲量就有49478則，比3名台北市長候選人的聲量總和還高，引發討論。

TPOC今（7）日在臉書上指出，「內政部又翻車！爭議聲量爆衝，僅次台南殺警案」，TPOC表示，內政部昨（6）日的哏圖貼文，截至7日下午5時，已經累積7千多則網友留言灌爆，正面情緒的留言佔13%、中立的佔21%、負面的高達66%。內政部自以為幽默跟風發文，殊不知網友明辨是非，大力譴責政府機關用社群媒體嘲笑個人言論。

TPOC更回顧近一個月內政部的兩大爭議時刻，聲量最高是8月22日殺警案當日，內政部因無能解決治安惡化問題，引發大量網友批評部長徐國勇，當天聲量2.8萬則；其次就是動用國家機器，在官方粉專上針對特定的個人言論進行網路言語霸凌，9月7日的聲量為1.6萬則。一個月內連續翻車兩次，內政部快速累積大量負面聲量。

TPOC也指出，有人評論綠營之所以傾巢出征楊丞琳，是因為台北市長候選人陳時中上周末因「免治馬桶」議題引發爭議，所以趕快抓楊丞琳來救火、轉移焦點。也可以從TPOC數據看到，9月6日陳時中網路聲量28680則、蔣萬安7780則、黃珊珊4965則，而楊丞琳當日聲量就有49478則，比3名台北市長候選人的聲量總和還高，「圍楊救陳」效果相當顯著。

最後TPOC表示，殺警案發生後，內政部粉專從未針對該案PO出任何一篇貼文，而針對藝人的言論，卻可以神速跟風發文。內政部不務正業，無能維持治安、照顧基層員警，卻可以花公帑幫民進黨打認知戰、欺負國民，網軍治國亂象，人民看在眼裡，恐怕不會「笑死」，而是滿滿的悲哀。