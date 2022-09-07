德國聯邦統計局7日公布7月工業生產月跌0.3％，雖然低於市場預估的月跌0.5％，但跟6月往上修正為月漲0.8％相較跌幅更明顯。在歐洲能源危機衝擊下，專家預期年底前工業生產繼續下跌，德意志銀行更警告德國經濟衰退是無可避免。

7月工業生產各項目裡，消費產品與包括食品業的非耐久財產品等產出各月跌2.4％和3％為跌幅最重項目，但能源業產出月增2.8％。跟去年同期相較，7月工業生產年跌1.1％。

數據顯示德國工業生產仍受到半成品極端缺乏的影響，因為俄烏戰爭和新冠疫情等持續衝擊供應鏈。

凱投宏觀經濟師帕瑪斯（Franziska Palmas）認為德國工業在能源危機和主要國家持續升息下未見喘息跡象，年底前可能持續萎縮，這可能拖累德國經濟陷入衰退。

德國商業銀行經濟師索韋恩（Ralph Solveen）預期工業生產未來幾個月內可能衰退，因為能源價高漲衝擊對能源價格走向敏感的產業，像化學業已削減產量，因為許多產品的生產已因能源價高漲而無利可圖。

德意志銀行執行長索英（Chirstian Sewing）警告德國經濟衰退是無法避免，並強調德國經濟必須降低對中國的依賴。

他指俄羅斯入侵烏克蘭已顯示出，經濟太過依賴單一國家與地區是十分危險，因此呼籲政界領袖要加快德國經濟跟中國脫勾的速度。

索英強調由於重大地緣政治緊張而令全球化暫停下來，這情況在短期內不可能消失，因為已衝擊到全球價值和供應鏈，尤其勞動市場出現瓶頸，天然氣與電力短缺正導致成本飆升，這些都成為歐元區通膨率創新高的重要原因。

他說，這些原因會令德國逃不過經濟衰退，因為目前經濟力量不足以應付那些引發衰退的問題。