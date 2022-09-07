酸錯人！民進黨主席、總統蔡英文今(7日)率領黨籍提名5位縣市長候選人組成「女力連線」亮相，致詞時蔡英文暗酸藍營有許多女性候選人，喜歡把自己稱作「媽媽市長」，但對市政毫無關注，把大部分的心力放在送往迎來上。這番談話被PTT鄉民罵爆：「你整天搞選舉，也沒關心國政」、「自稱總統，整天搞鬥爭」、「台中市長的市政比EE國政好10倍不只」。

民進黨今(7日)召開「女力會做事」形象影片公布記者會，由蔡英文率領新竹市長參選人沈慧虹、彰化縣長參選人黃秀芳、南投縣長參選人蔡培慧、屏東縣長參選人周春米與花蓮縣長參選人Kolas Yotaka組成「女力連線」亮相。蔡英文致詞時語出驚人表示，對手陣營也有許多位女性候選人，喜歡把自己稱作「媽媽市長」，但她們對市政可能毫無關注，把大部分的心力放在送往迎來上，這些人不只行政效率低落，還有地方勢力勾結等等的問題。

蔡英文說，這樣的縣市長，已經不能再讓城市進步，民進黨派出的5位女性戰將，從中央到地方，各自有豐富的歷練。地方的發展需求，她們最用心了解；建設的推動執行，她們最認真監督；城市的未來發展，她們有藍圖、有規劃，也有能夠落實的熱情、專業以及決心。

PTT鄉民開罵：「辣台妹出招了，在野黨等著被抄家吧」、「這款總統真的是...可憐啊」、「笑死，民進黨最會做事？」、「自稱辣台妹，對台灣國政毫無關注」、「自稱總統，你對台灣又做了什麼...」、「自稱妹的對國政又有何關注」、「你好意思說別人XD選舉才會出現的」、「死挺抄襲的總統難怪只有這種格局」、「不要自介好，你整天搞選舉，也沒關心國政」。

還有人酸，「自稱總統，整天搞鬥爭」、「某黨的五星市長表示」、「總比總統只關注高端疫苗好」、「怎不問貴黨還有一個自稱桃園地方媽媽傢伙」、「講話越來越尖酸刻薄」、「比元宇宙總統好吧」、「真的比牛皮還厚」、「疫情你做了什麼事情？」、「台中市長的市政比EE國政好10倍不只」、「論文拿出來啦，笑死」、「總統總統～智堅清不清白啊」