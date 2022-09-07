1名網友傳訊息告知母親他過得很好，中餐吃泡麵發現一大塊肉塊，晚餐用調味湯包加科學麵，隔天早上用剩下的湯煮成蛋花湯，中午再繼續用剩湯煮科學麵，母親一看到訊息馬上回「別說了，錢給你匯了」，爆料內容讓網友笑翻，留言「別說了，我寄一箱泡麵過去了」、「媽：別說了，我寄一隻母雞讓你孵蛋」。

臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」分享1張對話截圖，1名網友傳訊息給母親說他過得很好，午餐吃排骨雞口味的泡麵，很幸運在醬料包中發現1大塊肉塊，令他很滿足，而他留下泡麵的調味湯包，決定加在晚餐的泡麵裡，順便加份科學麵，蛋他只剩1顆蛋，決定留到明天早上，把前一晚剩下的湯煮成蛋花湯。

網友傳訊息告知母親他過得很好，中餐吃泡麵，晚餐用調味湯包加科學麵，隔天早上用剩下的湯煮成蛋花湯，母親一看到訊息馬上回「別說了，錢給你匯了」。（翻攝自臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」）

該名網友接著說，隔天他煮蛋花湯時因為水加太多，分給室友們吃，對方都不要，讓他不禁懷疑是不是太貴重，所以他把湯留到中午，再加科學麵吃，他最後說剩下的湯會慢慢湊成一大碗帶回給母親喝；而母親馬上回訊息「我已經轉帳9千元給您」，要兒子別說了，錢已經匯了。

其他網友留言「是要零用錢的最新方法嗎」、「上個月您給我的金針菇，我每天都會清洗乾淨，下個月我在帶回去給您享用，我已經洗了30次了」、「別說了，我寄一箱泡麵過去了」、「媽：別說了，我寄一箱滿漢大餐給你，還有一隻母雞自己孵蛋」、「好強的苦肉計」、「好兒子你太節省了，繼續加油」。