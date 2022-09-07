大安變電所地下有兩條345kV輸電線路，分別是通往內湖的「松湖~大安」線，及連結深坑的「深美~大安」線，深度已在地下45與55公尺，是都會區最深地下洞道。(圖／鄭任南攝)

台北市中心的第一座超高壓變電所「大安變電所」主體完工，但兩條地下電纜洞道尚在施工。其中之一的「松湖~大安」輸電線，即將於本月貫通，完成最複雜的工程部分。等未來松湖超高壓變電所蓋好，大安變電所可透過兩條地下電纜，右上方連接內湖的松湖、右下方則接深坑過來的深美超高壓，構成堅實的二回線電網，再也不怕北市供電線路有意外停電。

大安變電所，地下有變電設施及兩條345kV輸電線路，分別是通往內湖的「松湖~大安」線，長4634公尺，洞徑4.6公尺。以及連結信義路共同管線通往深坑的「深美~大安」線，長度966公尺，洞徑達5.5公尺，合計造價約36億元。

「深美~大安」線先前就已貫通，經濟部次長兼台電代理董事長曾文生今(7)日視察另一條「松湖~大安」地下電纜洞道，整體工程也已經幾近完成，預計本月全部打通。但曾文生強調，洞道貫通只是第一步，未來會成為松湖變電所的管路前置工程。

也就是深美、松湖兩條地下電纜洞道雖打通，後續還有纜線要架設、測試。更重要是，內湖的松湖超高壓，目前尚未通過北市都審，必須順利過關興建，這條地下纜線才能互連起作用。

大安超高壓位在捷運忠孝復興站附近，為地上16層樓、地下7層電力建築。2至5樓作為變電所附屬設施，6樓以上皆為商旅，也是全台首例與商業旅館共構的變電所。目前樓上已完成土建，只待2025年這兩條345kV線路加入系統。

大安地下電纜洞道工程難度極高，從開挖深度、推進速度、急曲彎度等三大面向比較，技術完全不輸捷運。台電輸變工處北區施工處長張涵曦說明，開挖深度方面，31公尺的開挖深度已超越台北101大樓(22.95公尺)；以推進速度來看，架空線路平均一天就能完成30米，但地下潛盾工程每天最多前進5米，若遇到堅硬地質，一天更只能推進2到3米，潛盾洞道的施工速度只有架空線路的十分之一，造價卻是架空線路的8倍。

再從急曲彎度而言，「深美~大安線」從復興南路往東轉進仁愛路，再往南沿大安路推進，短短路徑即面臨3處「急曲線」，施工難度相當大。

此外，捷運及高鐵隧道工程依法可以從民宅下方穿越，可是電纜洞道工程只能沿馬路下方施工，以「松湖~大安線」來說，地下洞道洞徑達4.6公尺，因此洞道深度平均45公尺，最深達55公尺，成為都會區最深的地下洞道。