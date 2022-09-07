蔡政府集體霸凌楊丞琳，目的很單純，就是圍魏救趙，轉移陳時中窺視醜態。只是，隱藏在這項手段的背後，不僅是要點火操弄「抗中保台」情緒，甚至走火入魔到不許窮人說自己窮，否則就是唱衰台灣，必須滾出台灣。台灣，似乎已重回當初那種連講台語都會受罰的恐怖年代。

這兩天，綠營瀰漫一股吃海鮮、展國力的詭異現象。從黨公職到側翼，此時若不寫篇臉書，自述從小是如何把海鮮當飯吃、買魚買到必須由報關行批貨的話，似乎就不夠愛台灣。吃海鮮的多寡，儼然成為衡量台灣價值有多少的刻度。

無論這種「海鮮吃到飽」的日常生活是幾分真、幾分假，其實愛怎麼吃，都是自己的事，犯不著誰來指指點點。

問題是，當楊丞琳說「因為早年家裡經濟壓力挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」，卻硬被腦補成「以貧窮台灣對比富強中國」，這到底是邏輯有問題，還是玻璃心太碎？如果吃幾尾蝦就能壯大台灣、晉升富人行列，那麼下一波紓困方案，何不乾脆不發鈔票、改吃海產？

或許，民進黨打擊楊丞琳的目的，只是單純想把陳時中從馬桶事件救上岸。但，政府帶頭霸凌國民，這是犯了集權國家才會犯的錯；操作民族主義遂行簡單粗暴的治理手段，這是極權國家才會犯的錯；不許弱勢者對外張揚自己的弱勢，這也是集權國家才會犯的錯。搶救時中，非得讓台灣走鐘到這種程度嗎？

2016年1月16日，蔡英文在總統勝選感言說，「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉。」如今，歷經楊丞琳事件後，這段話的前頭得再加上「笑死」兩個字，或許才是總統真正的內心話。