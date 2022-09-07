桃園市議會議長邱奕勝秋節勞軍，致贈桃園八軍事單位，每單位5至15萬元。(議會提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市議會議長邱奕勝秋節勞軍，致贈桃園八軍事單位，每單位5至15萬元。(議會提供／蔡依珍桃園傳真)

中秋節將屆，為感謝國軍弟兄平日克盡職守，肩負保家衛國之重任，桃園市議會特於今日辦理111年秋節勞軍活動，由議長邱奕勝代表廣大桃園市民，向派駐桃園的部隊致贈5至15萬元不等的慰勞金，表達敬意與謝意。

受贈軍方單位包括陸軍第六軍團指揮部、陸軍特種作戰指揮部、陸軍航空第六Ο一旅、陸軍第六軍團五三工兵群、陸軍飛彈光電基地勤務廠、憲兵指揮部桃園憲兵隊、海巡署北部分署及國防部軍事安全總隊桃園工作組等8個單位，分別在不同國防領域擔任捍衛國土、保護人民要角。

桃園市軍人服務站站長房明德表示，國軍弟兄們剛結束七月下旬的漢光演習，緊接著面對美國裴洛西議長訪台，兩岸緊張情勢升溫全面加強戰備，連93軍人節也因投入軒嵐諾的防颱工作而疲於奔命，故此刻慰勞活動對國軍弟兄們特別有意義，務必請各單位代表回部隊時，轉達議長的關切之意。

邱奕勝指出，國軍無論在國防安全守護或地方勤務投入，都是不分晝夜、全年無休，尤其近期對岸頻繁的軍事演習，更承受了戰備升級的壓力！也因為有國軍們的辛勞付出與貢獻，才讓全體國民得以安居樂業。很榮幸能代表全體市民，藉此次慰勞活動，向國軍弟兄們表達感謝之意，希望能鼓舞弟兄們的士氣，繼續提振保家衛國的戰力。