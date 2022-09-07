女星楊丞琳2019年嫁給大陸歌手李榮浩，演藝事業逐漸往對岸發展，月前在大陸綜藝節目《還有詩和遠方3》中表示，因小時候家貧「在台灣沒吃過什麼海鮮」、「我在台灣長大，但我是廣東人」等，引起部分台灣網友撻伐。內政部6日也在臉書造樣造句，其中赫見一句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，明顯揶揄楊丞琳。前立委郭正亮今（7）日直呼「1450不知道楊丞琳在台灣的粉有多大」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中指出，「內政部自己都搞糊塗了，這個東西就是作為政府單位，一個中央一個地方，至少要把真相弄清楚」，郭正亮坦言，用「笑死」這種東西做文章，國民黨也會跟進，因為「民進黨執政這六年可以被笑死的事情可多著」，中廣董事長趙少康就立刻回了一張圖片表示他也笑死好幾件，而且民進黨答題的時間長達六年。

郭正亮坦言，這個議題就是讓一天的「新聞曝光度」壓掉了陳時中爬廁所看馬桶的新聞，新聞上有蓋掉一些，尤其在網路。郭正亮指出「因為1450發瘋似的轉貼，拚命去罵楊丞琳，不過1450不知道楊丞琳在台灣的粉有多壯大，其實楊丞琳在台灣的支持者很多」。

郭正亮強調，「就選舉操作來講，這樣做不一定得分，因為楊丞琳的粉絲真的很多，這個不是選舉的高招」，郭正亮最後也說「如果只是為了蓋掉陳時中的新聞，強度也不是很大，陳時中的鏡頭明天就會回來了，不可能因為楊丞琳這個事情明天就忘了，打楊丞琳沒什麼用」。