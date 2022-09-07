歐洲央行（ECB）訂8日（周四）發布最新利率決策，鑑於歐元區通膨率恐在幾個月內飆上兩位數，ECB官員寧可犧牲經濟成長也要壓制通膨的共識已然成形。歐央貨幣政策立場轉鷹下料大幅升息，周四宣布升3碼的機率高。

德籍的歐洲央行理事會成員施納貝爾（Isabel Schnabel），8月底在傑克森霍爾全球央行年會演說指出，即便歐洲陷入衰退，歐央別無選擇只能繼續朝貨幣正常化邁進，萬一通膨預期「脫錨」（de-anchoring），對經濟的傷害更大。

施納貝爾這番言論，被認為幫本周召開的歐央政策會議定調。歐元區8月通膨年率已達9.7％，數月內料飆高到至少10％，周四歐央集會大動作升息75個基點（3碼）確有其可能。

倫敦貝倫貝格銀行首席經濟學家施密丁（Holger Schmieding）在研究報告中說：「超前部署升息對通膨預期的影響，要比漸進式升息來得大，因此升息3碼合理。儘管市場早消化此訊息，仍可能使債市緊張加劇。」

摩根士丹利財富管理的全球投資委員會也在報告中提到，歐央周四例會選擇升息3碼的機率高。大摩指出，歐洲能源情勢持續惡化，通膨壓力加劇，推升該地區深陷衰退的可能性。

歐元區通膨率恐奔向兩位數之際，衰退風險也步步進逼，主要是消費者為高物價所苦而削減開支，企業背負能源價格高漲帶來的成本壓力。

基於通膨展望，預料歐央不惜犧牲經濟成長，也要讓通膨預期定錨（anchored），畢竟這是央行的核心使命。

德意志銀行首席經濟學家沃爾（Mark Wall）在報告聲稱：「近來歐央官員發言有一關鍵重點是，升息週期對衰退的敏感度，比我們預期還低。」

他還提到，德意志銀行將終端利率（terminal rate）預測上調2碼至2.5％。目前ECB的基準利率還在零水位。