美國民主黨籍聯邦眾議員史蒂芬妮．墨菲7日晚間率跨黨派眾議員搭機來台訪問，外交部及美國在台協會也派員前往接機，訪團成員僅揮手致意未發表任何談話，對於來台目的及拜會對象也不願多談，該訪問團也是繼美國眾議院議長裴洛西訪台後，第3度有美國議員訪問團來台。
美國民主黨籍聯邦眾議員史蒂芬妮．墨菲（Stephanie Murphy）7日晚間率領7名跨黨派眾議員與助理一行13人，搭乘長榮航空公司BR159班機自韓國仁川來台，班機在晚間9時12分降落桃園國際機場，外交部政務次長田中光與美國在台協會（AIT）均前往登機口接機，訪問團一行人在下機後，並未發表言論，僅向採訪媒體揮手致意並合影，隨即前往環宇商務中心進行採檢及通關作業。
根據媒體報導，越裔美籍眾議員史蒂芬妮．墨菲是第一位當選國會議員的越裔美國女性，同時也是軍事委員會「情報暨特種作戰小組」副主席，這次率領跨黨派眾議員訪台，是否有「特殊任務」也引起外界猜測。
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