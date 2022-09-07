大陸地方政府「保交樓」的力度進一步加碼，消息人士表示，河南鄭州下發「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」保交樓專項行動實施方案通知，要求推動處置房地產企業債務違約風險，實現停工問題樓盤項目實質性復工。

路透7日報導，該通知指出，目標是在10月6日前，達成鄭州市所有停工樓盤項目全面持續實質性復工。此外，要做好破產重整，各開發區、區縣(市)要遵守「應破盡破」的原則，成立破產清算協調專班，引進破產重整投資人，鼓勵開發企業向法院申請破產，確保儘快完成資不抵債的樓盤項目處置。

大陸業內人士認為，「這是好事，不過還是救項目，不救企業」。此外，針對破產重整這條規定，應該是針對項目公司，要求資不抵債的去申請破產。

文件要求，出問題的房企要切實承擔自救主體責任，千方百計承擔或配合保交樓任務，透過處置未開發土地、在建項目和資產、公司股權等方式，多管道籌集資金，加快資金回籠進度，降低槓桿率，歸還挪用資金，回歸主業。

對於如何確保不同類型項目全面復工，通知指出，對資產大於負債、資金出現暫時困難的企業，各開發區、區縣(市)要迅速行動，透過紓困基金、併購貸等形式，由政府平台公司果斷接手，採取「新老劃斷」的辦法，先復工再清算。