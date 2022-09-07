又有美國議員訪台！美國聯邦眾議員史蒂芬妮·墨菲（Stephanie Murphy；民主黨籍佛羅里達州）、眾議員史考特·富蘭克林（Scott Franklin；共和黨籍佛羅里達州）、 眾議員凱利·凱赫勒（Kaiali’i Kahele；民主黨籍夏威夷州） 眾議員喬·威爾森（Joe Wilson；共和黨籍南卡羅來納州）、眾議員安迪·巴爾 （Andy Barr；共和黨籍肯塔基州）、眾議員達雷爾·艾賽爾（Darrell Issa；共和黨籍加州）、眾議員克勞蒂亞·譚妮（Claudia Tenney；共和黨籍紐約州）以及眾議員凱特·侃麥克（Kat Cammack；共和黨籍佛羅里達州）於9月7-9日訪問台灣。

外交部表示，本團是美國國會本屆會期以來規模最大的眾議員訪問團；在台期間莫菲副主席等人將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴等，以就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

美國民主黨籍聯邦眾議員墨菲（Stephanie Murphy）7日晚間率領跨黨派眾議員與助理一行13人來台訪問，墨菲同時也是軍事委員會「情報暨特種作戰小組」副主席。（陳麒全攝）

美國民主黨籍聯邦眾議員墨菲(左)7日晚間率領跨黨派眾議員與助理一行13人來台訪問，外交部政務次長田中光與美國在台協會AIT前往桃機接機。（陳麒全攝）

外交部指出，莫菲副主席關注台海安全，於本年7月提出跨黨派「台灣民主防衛租借法案」（Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），並於眾院審議「2023會計年度國防授權法案」（NDAA 2023）時提出友我修正案，要求美國針對台灣遭遇入侵的可能場景辦理跨政府部門的「國家級兵棋推演」。訪問團成員橫跨美國民主、共和兩黨的眾議員，分別來自「軍事」、「外交」及「歲計」等重要委員會，均為台灣的堅實友人，舉凡在美國國會提出有關支持提升台美關係、強化台灣安全、增進經貿合作、納入美國首波新冠肺炎（COVID-19）疫苗分配、乃至支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）等國際組織的各項議案或聯名函，均可看見本團團員積極挺台的身影。

外交部進一步指出，本年迄今已有7個美國會議員團、共28位聯邦參、眾議員（含9位參議員，19位眾議員，分別為14位民主黨、14位共和黨）來訪。面對中國不負責任的軍事挑釁，以及持續升高區域緊張情勢，美國國會再度籌組大型訪團來訪，充分展現美國國會對台灣不分黨派的強力支持。

AIT表示，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈 ，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

美國民主黨籍聯邦眾議員史蒂芬妮．墨菲（Stephanie Murphy）7日晚間率領7名跨黨派眾議員與助理一行13人，搭乘長榮航空公司BR159班機自韓國仁川來台，班機在晚間9時12分降落桃園國際機場，外交部政務次長田中光與美國在台協會（AIT）均前往登機口接機，訪問團一行人在下機後，並未發表言論，僅向採訪媒體揮手致意並合影，隨即前往環宇商務中心進行採檢及通關作業。

根據媒體報導，越裔美籍眾議員史蒂芬妮．墨菲是第一位當選國會議員的越裔美國女性，同時也是軍事委員會「情報暨特種作戰小組」副主席，這次率領跨黨派眾議員訪台，是否有「特殊任務」也引起外界猜測。