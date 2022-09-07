近兩週，變種病毒BA4與BA5疫情再起，本週確診者比上週多了16.7%，今日除了確診病例破四萬大關、還有40歲男性因為二度確診過世。國民黨主席朱立倫表示，民眾都很擔心Omicron新型亞變種病毒「BA.4、BA.5」為主的疫情再起對生活的衝擊，但政府卻始終支吾其詞，講不清楚。

朱立倫在臉書說，執政黨說十月即將開打新疫苗，結果消息公佈，卻發現新疫苗並非主要能夠對付BA.4跟BA.5，當BA.5出現都半年多了，美國也通過緊急授權使用針對BA.5病毒的雙價疫苗，我們的政府是有積極跟進追蹤最新疫苗進度、確認採購細節，還是消極怠惰，坐等其他國家都搶光了，才想到要進口？

朱立倫直言，台灣人最心痛的，是蔡政府事不關己、推諉塞責的態度。兩年來疫情讓國人破一萬人去世，竟沒能讓指揮中心超前部署最新的次世代疫苗BA.4跟BA.5，大家只記得，政府要大家「自主應變」、封存疫苗採購價格三十年，不願意公開透明報告國人辛苦的納稅錢花到哪裡去。防疫預算編了1539億，為何總是無法超前部署買疫苗？防疫指揮官落跑了，請問國人健康的權益與防疫責任誰扛？

朱立倫強調，疫情人命關天， 如果指揮中心沒人扛，蘇貞昌院長該不該親自負責？我們也強力要求執政的蔡英文總統，不要只記得自己是黨主席、只在乎選舉輸贏，卻不斷忽視忘記自己是總統、忘記民眾的健康權益。

朱立倫承諾，國民黨與所有黨籍縣市長會跟民眾站在一起，做好防疫、顧好民生，繼續強力監督執政失能的民進黨，為全體民眾拚健康安全的好日子！