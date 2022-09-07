原本滿心期待要搬入新宿舍，但看到這樣的場面，你會做何感想？一名中央大學的學生上網控訴，學校宿舍還沒蓋完，就要求讓學生入住，從多張曝光的現場照片可見，不只地上有積水、水泥桶、柵欄未拆，滿地的沙礫更是厚厚一層，整個宿舍儼然尚未完成的工地現場，對此，校方也回應了。

原PO在《PTT八卦板》發文控訴，「中央大學要學生住在蓋到一半的宿舍」，原來，今年校方讓學生選填9月入住宿舍的志願序時，選項包含了最新宿舍「曦望居」，還告知學生該宿舍將於9月完工，以確保學生能順利入住，而校方也已在學雜費中收取全額宿舍費。

原PO質疑，學校提供的房間示意圖和實體差很大。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，依照規定，9月5日前學生就必須搬離舊宿舍，全面入住新宿舍，但沒想到新蓋好的「曦望居」卻讓人傻眼，從原PO分享的影片可見，宿舍地上散落著水泥、水泥桶，甚至還有大範圍的積水，就連通往樓梯的柵欄都還沒移除，就像是施工到一半的工地現場。

走進房間後原PO更是無法接受，從他分享的多張宿舍內部照片可見，就連房門的塑膠布、紙板都還尚未拆除，直接用A4紙列印「已入住」3個大字貼在紙板上，門框周圍的油漆還有誇張的龜裂痕跡，不僅如此，浴室地板上積滿了厚厚的沙礫及灰塵，膠條也尚未拆除，毛巾架更是直接上下裝反。

從網友分享的畫面可見，宿舍大門的塑膠布和紙板都還沒拆除，但上面卻貼了「已入住」3個大字。（圖／翻攝自PTT）

更讓原PO傻眼的是，浴室地板滿是灰塵和沙礫，就連置衣架都上下顛倒。（圖／翻攝自PTT）

「在任何人的眼中，應該都是工地現場吧？」原PO無奈地說，曾試圖和學校要求退還全部或部分住宿費，得到的回應卻是「入住已是事實，若要退費，從下到上要開很多會議，可能學期末都不會有定案」，讓他感到難以接受。

對於學生的指控，校方表示，曦望居改善工程因受到國際情勢及疫情影響，對同學造成困擾，已信件通知全體宿民且陸續向陳情人說明，將對所有入住學生提供搬遷等服務，宿服務組偕同總務處共同督導廠商，做好配套措施與維護學生住宿安全，並要求盡速完成工程。此外，中央大學將延長不計電費措施至9月底，並額外提供每寢500元電費補助。