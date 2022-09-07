藝人楊丞琳在大陸實境節目一席「海鮮論」引發輿論熱議，民進黨台北市議員參選人「口譯哥」趙怡翔表示，楊丞琳是為了配合大陸宣傳手段，刻意營造台灣「貧窮」形象，還酸「希望楊丞琳盡快放棄台灣籍」。PTT鄉民怒噓「不用為認同道歉，但要你放棄國籍」、「綠營先放棄中華民國國籍」、「可以這樣叫人滾喔？」

趙怡翔7日在臉書發文表示，楊丞琳聲稱在台灣吃海鮮「是奢侈的事」，將台灣比喻得又苦又窮，除了滿足部分大陸網友的幻想外，沒有任何事實根據。他認為，楊丞琳說這一番話的目的，是為了配合大陸的宣傳手段，用「貧窮」的台灣對比「富強」的中國大陸，「楊丞琳隨便一句話，造成社會很反感，但這也是一個機會提醒自己：台灣不是一個小國，除非我們做小自己。」

趙怡翔說，楊丞琳最近簡體字看得比較多，但偶爾還是該看看外籍作者如何評論台灣海鮮，「台灣被視為世界上享用海鮮的最佳地點之一，光台北就有數十家海鮮餐廳。從街頭小吃到美食，從料理就能看出台灣擁有悠久的漁業傳統。」最後，趙怡翔還狠酸「本來就沒在點楊丞琳的歌」，「希望楊丞琳盡快放棄台灣籍」。

PTT鄉民怒噓：「這就過份了，滾」、「塔綠班傾巢而出...」、「口業哥吧」、「9萬的缺已經有人佔了，下次請早」、「可以這樣叫人滾喔？」、「整天意識型態煩不煩」、「口業哥的意思是台灣人人都吃得起海鮮？怎麼跟現實不太一樣」、「悲哀，沒人需要為自己的認同道歉」、「虱目魚都快吃不起了。你們想點辦法啦」、「有人要為了自己的認同道歉」、「可以酸他，但是叫他放棄國籍是啥操作？」。

更有人罵，「綠營先放棄中華民國國籍」、「不用為認同道歉，但要你放棄國籍」、「每個人都需要為自己的認同道歉（O）」、「那廠商改標中國台灣呢？經濟部裝聾作啞」、「吃不起海鮮不是人膩」、「現在是嫌台灣海鮮貴的沒資格當台灣人？」、「這次投票，台北市議員也是重要的測驗」、「續簽ECFA的EE要不要也放棄台灣籍？」