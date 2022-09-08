51歲的日本女星藤原紀香擁有甜美臉蛋和火辣身材，出道以美艷形象迅速走紅，過去她曾與郭富城拍攝電影《雷霆戰警》，兩人一度傳出緋聞，2016年和《半澤直樹》男星片岡愛之助結婚，就此嫁進歌舞伎世家，當起豪門少奶奶。近期她上傳素顏照，好狀態讓眾人驚呆。

藤原紀香5日在Instagram分享影片，只見她素顏抱著朋友養的小狗，小狗主動舔藤原紀香的嘴，讓她笑得合不攏嘴。她昨日曬出一張側身照，只見她穿著紅色長袖和白色短褲，露出部分屁股蛋，一雙美腿又白又細，雖然只露出半張臉，藤原紀香只化著淡妝，皮膚潔白光滑，狀態依舊非常好，許久未出來工作的她預告將會在大阪舉行一場關於健康的脫口秀，希望能傳達身心優雅、健康度過每一天的宗旨，並期待能和粉絲度過美好時光。

當年郭富城拍《雷霆戰警》與藤原紀香認識，兩人在戲中上演激情橋段，戲外也是黏緊緊，媒體曾拍到藤原紀香飛去香港為郭富城慶生，郭富城開演唱會時她會盛裝出席，儼然正牌女友的模樣，2人更一起入住飯店整夜未出，郭富城也常在工作空檔飛到日本與藤原紀香見面，還曾一起在洛杉磯慶祝千禧年。雖然兩人從來沒有對外公開戀情，但親密互動讓大眾早已默認戀情，不料因為分隔兩地，聚少離多等關係，兩人的戀情最後也無疾而終。