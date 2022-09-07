大陸湖南省日前發生一起驚悚兒童溺斃事件，1名男童當時在室內游泳池跳進池內，因身高不及水深，當場不斷拍水掙扎，但整整1分鐘的時間，周圍竟完全沒有人理會，連在池邊的大人、救生員都沒注意，男童最後以「手掐脖子」姿勢沉到水底，被救起時已身亡，監視器影像曝光引發譁然。

綜合陸媒報導，大陸湖南省漣源市上個月發生一起兒童溺斃事件，1名男童8月14日和家人到當地一家游泳館遊玩，男童在無人看顧之下跳進深水池中當場不斷掙扎，與從水中探頭呼吸，游泳池監視器曝光畫面，男童整整掙扎了近1分鐘，旁人都不予理會，甚至有名大人就站在泳池旁也沒發現掙扎的男童。

男童不斷拍水掙扎，但整整1分鐘的時間，周圍竟完全沒有人理會，連在池邊的大人都沒注意，男童最後以「手掐脖子」姿勢沉到水底溺斃。（翻攝自爆料公社）

男童即辯不斷拍打水面，濺起大量水花，旁邊的人仍不為所動，男童之後沒了氣息，以「手掐脖子」姿勢沉到水底，後來才有其他民眾發現，趕緊將他救上岸，但仍為時已晚，男童送醫後遭院方宣告不治；影片在網路上瘋傳，原PO分享在爆料公社上，提到「帶孩子玩水一定都要看著，以免發生憾事」。

影片曝光網友紛紛嚇壞留言「好扯，居然都沒人發現」、「太可怕了，世界上最遠的距離」、「看著也跟著閉氣」、「白衣服的是以為那個小孩想憋氣打破金氏世界紀錄嗎」、「其實正確的下水方式是跟著樓梯一格一格下，而不是一股腦兒往下跳」、「父母未盡照顧責任，但現場沒有救生員嗎」。