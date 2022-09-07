1名女子和大樓保全傾訴自己離婚的負面情緒，沒想像保全卻假藉要給她安慰擁抱把她帶到男廁，將她壓在牆上強吻，撫摸她的下體等，事後還傳訊息給女子「無心的請惜緣惜福」，法官依強制猥褻罪，處保全有期徒刑10月，全案定讞。

根據決書指出，台南1名女子於109年10月於大樓管理室，與保全傾訴她因離婚及家庭波折所產生之負面情緒問題，誤信保全說要給她擁抱安慰等語，跟著保全進入該大樓男廁內，沒想到卻被對方壓在牆壁上強吻、撫摩胸部、下體，還不顧她的反抗對她吸氣等猥褻行為，她不甘受辱便報警提告。

保全辯稱，他確實有與女方在大樓聊天，但他並沒有任何強行猥褻等犯行，當天對方要看表演，他忙著收管理費，他去廁所洗手時，女方突然衝進來，他嚇到才抓住對方右手，且對方離開大樓時並無驚恐之舉，還能看表演，不像是被侵害的人，他道歉是因為他當時抓住對方的右手，沒想到卻被控告性騷擾。

法官勘驗聊天紀錄發現，女方曾回應：「我思考過了，我不會接受你道歉，自己作的事情自己承擔」，而保全則傳：「對不起對不起對不起，無心的請原諒我，對不起對不起對不起」、「無心的請惜緣惜福」等，認定保全對自己猥褻女子一事僅有表達歉意，並無任何遭誣陷之不滿等負面情緒反應等，故依強制猥褻罪，處有期徒刑10月，案經上訴至高院後，遭高院法官駁回，全案定讞。