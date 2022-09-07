新光人壽去年初以92.88億元標下開發金控南京東路舊總部，明顯欠妥，遭金管會糾正，發績效獎金給已不在職的前新壽董事長吳東進，被罰120萬元；安達人壽與台新銀、安泰銀及遠東銀行訂保單行銷契約，銀行理專勸誘客戶頻繁轉換投資型保單標的，安達人壽還給付銀行佣金，亦被重罰180萬元。

中國人壽則因未確認高齡保戶投保合適性，被加重罰度，共罰240萬元，保險局7日一口氣開出11張罰單，新壽總共罰300萬元、安達人壽及中壽各240萬元、及巨鼎保經罰30萬元，共計810萬元，及11項糾正。

新壽是在2021年1月12日以92.88億元，標下開發金舊總部大樓作為自用，但金管會金檢時認定有三大缺失，一是開發金總部大樓已使用多年，新壽購置時未將未來須額外支付的維修費用，納入壓力測試評估；二是新壽以高出鑑價金額投標，其不動產都已採市價列帳，沒有考慮高價買進後大樓後，恐面臨立即認列損失的風險；三新壽董事會對投資不動產交易價格，未在事前明確授權合理的交易金額區間，金管會因此案糾正新壽。

新壽罰鍰主要是先前由董事長核訂績效獎金、經理人兼任利害關係人職務、給績效獎金給已停職的吳東進，共被罰240萬元，另還有個資相關疏失被罰60萬元。

安達人壽則是金檢時被發現給付銀行通路佣金中，包括投資型保單標的轉換，造成銀行理專頻繁勸誘客戶轉換基金標的，這部分罰安達人壽180萬元，另外還有一些招攬簽名疏失罰60萬元。

與安達人壽合作的台新銀行、遠銀、安泰銀等被限期一個月研議及強化投資標的轉換妥適性的檢核機制，即理專送件客戶轉換保單基金標的時，銀行要檢視客戶是出自自身評估還是被勸誘、是否合理等。

保險局表示，去年就已發函所有保險公司，明訂投資型保單轉換投資標的時，保險公司不得以此給付通路佣金，因為這並不是招攬的績效，而是客戶的投資考量。

中壽則是金檢時被發現未作好高齡客戶妥適性分析，罰240萬元，且保單連結高收益債基金未作好相關告知等。