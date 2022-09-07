市場預期美國聯準會（Fed）繼續升息打擊投資人信心，加上美元強勁升值，比特幣7日失守19,000美元關卡，創下6月以來最低紀錄，其他加密貨幣同步走低，加密幣市值跌破1兆美元大關。

根據CoinDesk數據，比特幣7日重挫6.11％，報18,714美元，此為6月以來最低水準，稍早一度挫低至18,588美元，寫下21個月新低紀錄。今年迄今比特幣累計崩跌逾59％。

其他加密幣在比特幣領跌下同步下挫。乙太幣大跌9.67％，報1,510美元。幣安下滑6.7％，瑞波幣下跌4.2％。加密幣市場總市值在去年11月觸頂後，迄今蒸發將近2兆美元，根據CoinMarketCap資料，加密幣總市值目前降至9,378.9億美元。比特幣較去年11月創下的歷史高點68,990.9美元崩跌約6成。

全球央行積極緊縮貨幣對抗通膨巨獸，聯準會自3月啟動升息循環以來，4次例會共升息225個基點，市場預期聯準會將繼續緊縮貨幣，激勵美元不斷走高，打擊風險性資產。

比特幣與股市連動性高，股市下跌拖累加密幣表現。加密貨幣交易所Luno企業發展暨國際副總裁艾亞爾（Vijay Ayyar）指出，隨著美元屢創新高，總體環境持續承受壓力，所有風險性資產皆遭受影響。

艾亞爾表示，待美元走勢減弱之後，比特幣等風險性資產的價格可望回升。

自6月以來，比特幣一直在18,000至24,000美元區間狹幅游走。艾亞爾指出，比特幣築底通常需要測試前次低點，看看是否能獲得支撐，比特幣可能需要測試17,500美元。

萬達（Oanda）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）表示，2日公布的美國供應管理協會（ISM）服務業採購經理人指數（PMI）強勁，造成美國公債殖利率躥升和美股下跌，因為美國經濟韌性將為聯準會進一步緊縮貨幣鋪路。比特幣持續與科技股連動，殖利率攀升不利加密貨幣。