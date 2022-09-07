三星電子7日預警，全球晶片銷售萎縮將持續到明年，透露今年以來全球通膨升溫、經濟前景惡化不斷打擊消費及企業支出，導致晶片應用市場從PC、智慧型手機到伺服器全都需求降溫，短時間內難以復甦。

三星半導體事業執行長慶桂顯7日在韓國平澤市的最大晶片廠宣布，廠內最新P3生產線已於7月投產，生產最先進的NAND Flash記憶體晶片，但不忘警告半導體產業深陷困境。

慶桂顯表示：「今年下半前景黯淡，目前來看明年也不見明顯起色。」回顧今年初半導體產業高層一度期望市況在下半年好轉，但慶桂顯表示今年春末三星已發現市場需求面「明顯改變」，不僅沒有好轉還加速惡化。

世界半導體貿易統計機構最新預測指出，今年全球晶片銷售可望成長13.9％至6,330億美元，低於先前預期的16.3％成長率。該機構預期明年全球晶片銷售成長4.6％，也低於先前預期的5.1％。