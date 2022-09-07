對於孩子的教養問題往往會引發家庭紛爭。一名人妻抱怨，最近她們一家搬回婆家，沒想到婆婆很喜歡把大人的食物餵給10個月大的雙胞胎寶寶，有一次甚至咬爛泡麵給寶寶們吃。沒想到最近真的出事，小孩子莫名其妙生病發燒，她請老公開罵之後，婆婆才終於認錯。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，年紀才40出頭的婆婆很不衛生，喜歡偷偷給寶寶們喂食大人吃的東西，像是臭豆腐、炒麵、炒飯等，有一次甚至趁著她去上廁所，把泡麵放進口中咬爛再進行餵食，還曾不顧嘴巴破了1個禮拜硬要餵食，讓她相當擔心寶寶們的健康，害怕會因此感染皰疹住院。

原PO透露，每次她提醒婆婆不要這樣做，對方卻反過來說她是小題大作，太保護小孩才會讓他們抵抗力弱，自己雖然很想臭罵一頓，但礙於畢竟是老公的媽媽又無法直接開罵，讓她相當苦惱。

對此，許多網友紛紛回應，「除了搬出去要不然無解」、「也太噁心了吧！還有傷口的問題，我的天啊，先生沒辦法再跟婆婆溝通協調嗎？這樣真的很母湯」、「我會直接發飆，黑了就黑了，自己的孩子自己保護」、「真的直接開罵了，寶寶健康零容忍！」、「黑化才會海闊天空」。

沒想到還沒等到原PO開罵，雙胞胎寶寶就出事了！原PO透露，孩子們開始莫名發燒，判斷應該就是婆婆餵食害的，因此她直接抓狂請老公罵人，「婆婆說她知道錯了以後她會注意」。