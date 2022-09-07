檢察總長邢泰釗邀請各地優秀檢察官拍攝宣導反賄選海報及影片(最高檢提供)

九合一地方公職人員選舉將屆，檢察總長邢泰釗今表示，受疫情影響，民眾避免群聚，賄選買票方式恐有所改變，研判候選人或其樁腳將減少招待餐飲、旅遊方式賄選，而傳統直接發放現金方式，亦將改成統包方式辦理，因此已指示檢警調加強蒐集賄選情資，防範賄選新花招。

邢泰釗表示，為了九合一選舉查察工作，最高檢推動「反賄三箭、查賄一板斧計畫」，所謂「反賄選陸海空三箭」是編印公職人員選舉罷免法刑事及選舉法令輯要、偵查要領彙編、無罪判決案例彙編發送全國各檢察機關及司法機關作為查賄指引；另印製反賄選海報，發送各地張貼，鼓勵民眾檢舉賄選；透過空中社群媒體播放「反賄選愛臺灣 7＋2微電影」 宣導民眾踴躍檢舉賄選。

至於「查賄一板斧」則是藉由警察機關1057所派出所及60處調查局處站，佈建一萬枚以上地雷，經由「全民檢舉，處處地雷」等情資，嚴厲查察不法賄選。

邢泰釗並分析後疫情時代賄選方式，表示受疫情影響，民眾基於安全考量避免群聚，因此評估候選人或其樁腳將減少以餐飲、旅遊類方式實施賄選。而賄選現金發放，也有可能從傳統直接發放現金方式，改成統包方式辦理。

此外，邢泰釗認為，選舉期間選舉賭盤可能更為盛行，假訊息勢必更為猖獗，其中利用深偽DeepFake技術進行違法競選方式，在選情最後關鍵時刻，很有可能出現，他表示，最高檢已針對美國、日本疫情期間的槍擊暴力事件衍生效應，指示檢警密切注意。

依據最高檢察署統計，今年九合一地方公職人員選舉，截至9月5日止，全國檢察機關共計受理424案，其中賄選案件264件（現金買票87件、贈送禮品110件、餐會28件、旅遊22件、其他17件）；暴力案件41件；其他案件119件（幽靈人口44件、黑函36件、選舉賭盤4件、其他35件）。邢泰釗強調，目前嘉義及宜蘭檢方已經陸績查獲不法賄選，另高雄等多處地區也將陸續發動偵查。