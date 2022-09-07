位在高雄旗津的高雄燈塔於西元1883年設置，經過交通部航港局推動活化再利用，9/7日由交通部長王國材及高雄市長陳其邁主持啟用典禮。陳其邁致詞時表示燈塔整建對促進地方觀光非常重要，對此特別向中央表達感謝。

王國材部長在致詞時指出，目前全臺共有36座燈塔，高雄燈塔位於旗後山頂，可俯瞰港區周邊夜景，航港局透過休憩設施與輕食服務區的設置、通用化工程與夜間照明的改善，來優化燈塔園區環境，同時也首度與高雄港區土地開發股份有限公司合作，導入高雄在地輕食與文創展覽，並開放夜間參觀，讓民眾來到燈塔不是只有拍照打卡，還可以駐足停留，享受美食、美景，並聽聽燈塔的故事，為燈塔觀光打造全新的營運模式。

陳其邁表示全新啟用的高雄燈塔引進在地輕食與文創展覽，透過中央與地方合作，招商之餘提供民眾更休閒的處所。他也提及亞洲新灣區近年來的蛻變，包括高雄流行音樂中心、高雄展覽館、駁二及鼓山魚市場改建等，讓灣區從原本載貨港口變身觀光休閒之地。市府藉由陸續舉辦國慶煙火、台灣燈會、臺灣文博會與台灣設計展等大型展演活動的機會，讓高雄越來越美麗的形象被更多人看見。

航港局局長葉協隆表示，航港局在交通部的協助與督導下，重新盤點燈塔的資源，結合周邊地方特色與各種低碳運輸方式，共同推動燈塔觀光，高雄燈塔是第一個以此理念規劃推動活化的燈塔，未來將持續與高雄市政府及觀光團體合作，善用燈塔的建築特色、視野景緻與文化底蘊，推陳出新燈塔觀光的主題，以發揮最大的觀光效益。

航港局表示，臺澎金馬地區36座燈塔中，臺灣本島有19座，而高雄燈塔是臺灣首座引進「輕食、文創服務」及「開放夜間參觀」的燈塔，投入5,000萬元整建。透過整修海景木棧平台、設置輕食服務區、改善夜間照明、通用化設施增設無障礙廁所與走道護欄扶手及無障礙坡道，以及燈塔故事的導覽，打造以人為本的環境。燈塔園區從上午9時開放至晚上9時，每週一公休。但配合本次活化啟用活動，接續的中秋連假期間9月9日(週五)至9月11日(週日)特別將開放時間延後至晚上10時，9月12日(週一)維持開放不休園，歡迎民眾前往高雄燈塔賞景，漫步月光下，享受悠閒愜意的時光。