真水溝蓋跑法？有男子在網上分享1段影片，影片拍攝地點位於高雄市鳳山區青年路巷弄內，有名駕駛開著車子路過，然而一路卻不斷上下震動，仔細一看，原來，有多個水溝蓋建設在街道中央，該駕駛難以避免閃過，而且，短短16秒的行車時間，竟然放置了29個水溝蓋；網友笑虧「比較不淹水嗎」、「水溝蓋複製貼上喔？」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳16秒影片，其拍攝影片地點位在高雄市鳳山區青年路2段588巷內，影片中駕駛開著車行駛，不過這條街道卻有滿滿的水溝蓋在路中央，由於，該駕駛該車經過時，難以避免壓到水溝蓋，所以可看見車輛不斷上下震動、晃動，且短短16秒的車程，卻有29個水溝蓋；原PO也在貼文笑虧「這才是真正的水溝式跑法」。

影片一出，網友紛紛留言表示，「這要是坐沒避震的車子屁股一定開花」、「會騎到很賭爛的」、「比較不淹水嗎」、「消耗預算也不要這麼弄吧」、「做那麼多水溝蓋嗎有點扯」、「覺得這巷子不會淹水」、「台灣特產不管哪裡都是水溝蓋、電信蓋」、「人民的納稅錢啊」、「要不要乾脆直接用一條河就好了」、「水溝蓋複製貼上喔？」。