烏克蘭國家電力公司(Enerhoatom)表示，已聽從聯合國原子能監督機構(IAEA)的建議，考慮關閉飽受戰爭蹂躪的札波羅熱核電站(Zaporizhzhya Nuclear Power Plant,ZNPP)，並建議在那裡部署維和部隊，確保電廠安全。

前一天，IAEA提出札波羅熱電廠評估，警告那裡的局勢相當危險，雖然沒有核輻射外洩的情況，但迫切的需要採取臨時措施，以避免核災事故。

烏克蘭國家電力公司稱，目前電廠仍與烏克蘭電網分離，也就是欠缺外部電力，如果真的發生事故，將必須使用啟動柴油發電機，然而這樣並不保險，因為柴油供應隨時可能耗盡。

核電專家警告說，如果反應爐缺乏電力供應，包括柴油發動機失靈，就會發生福島式的熔毀。

國家電力公司負責人柯登(Petro Kotyn)說：「我想在，在電廠附近建立安全區的方法之一，可能是必須在當地駐紮維和部隊，同時俄羅斯軍隊也必須離開。」

自從2 份俄國入侵烏克蘭以來，札波羅熱電廠很快遭到佔領，不過電廠工作人員仍是烏克蘭國家公司。持續的砲擊使札波羅熱電廠的安全受到關注，經過協商，IAEA的調查人員在9月初視察了電廠，並提出安全評估報告。

俄羅斯總統普丁表示，他信任國際原子能機構的報告，並補充說，他已要求俄羅斯原子能機構 Rosatom 也提出自己的安全建議。然而他話鋒一轉，指控核電廠的砲擊是烏克蘭所為。目前還是各說各話，無法確定攻擊來自何方 。