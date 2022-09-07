先發制人？新北市長侯友宜近日接受《中國時報》專訪，對於未來是否願扛下2024年重擔，沒有迴避，語氣堅定地說，「勇於承擔責任、樂於接受挑戰、全力以赴、不計成敗」。媒體人黃揚明對此分析，在九合一選舉剛開跑的這個時間點做此表態，應該不是件好事，或許是發現自己聲量、重量都稱不上國民黨領頭羊，所以乾脆簡單粗暴奮力一搏，把兩場選戰當成一場來打；但他認為無論侯友宜是否接受挑戰，國民黨2024仍居劣勢。

黃揚明7日在臉書發文表示：「我一直都覺得侯友宜的政治敏感度異於常人。」但他認為，這時間點對2024表達「勇於承擔、接受挑戰、全力以赴」的態度，應該不是件好事。

他指出，2個多月後登場的是攸關新北市長連任的選戰，在此時此刻說出對1年4個月後的總統大選的企圖心，或許是一種坦然，又或許是一份自信，但也可能因此影響市長選情。

黃揚明分析，「但他也許發現了，自己的聲量、重量都稱不上國民黨領頭羊，所以乾脆奮力一搏，把兩場選戰當成一場來打，簡單粗暴。無論他是否接受挑戰，國民黨2024仍居劣勢，只要民進黨的抗中保台大旗持續揮舞，那麼無論國民黨派誰參選，想重返執政都似乎遙不可及。如今我腦海中一直浮現標哥的那句：『不畏戰！不懼戰！接受挑戰！』」