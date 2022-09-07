啦啦隊「Rakuten Girls」女神林襄入行1年多就爆紅，成為當紅炸子雞，近日卻被PTT鄉民起底舊照，酸她二度發育，引發熱議，好在林襄5日表示已會消化情緒，繼續在工作崗位努力。昨（6日）深夜，她分享一張居家照，大方公開戴眼鏡的素顏。

林襄一連推出兩本寫真集，每天的工作行程都排滿滿，8月甚至只有休假2天，壓力大加上過度疲勞，出現鬼剃頭掉髮和短暫失聰，讓粉絲相當擔心。不過，林襄最近依舊工作滿檔，6日在IG限時動態透露，昨天廣告拍了半天後再開直播，今日連續主持12個小時，7號也是一整天的工作，接著再到苗栗出外景2天，才能稍微喘口氣。

值得一提的是，林襄除了抒發工作的辛勞，同時曬出戴眼鏡的素顏照，許下願望：「今天的天氣好適合吃壽喜燒，好…想吃…」，沒特別理會近期的整形風波。另外，行程滿檔的林襄，也PO了一張看起來精疲力盡的躺地照，透露最近的天氣讓她只想要睡覺和吃鍋，許多網友紛紛關心：「要記得好好休息啦」、「要顧好身體健康喔」。

林襄全身都時常被質疑進廠維修過，尤其那對不科學的E級美胸，她曾在YouTube頻道大方給啦啦隊學姊琳妲「驗貨」，琳妲的手一觸碰到林襄的上圍，立刻驚呼：「到底誰說妳是假的？」，林襄無奈地笑回：「就是網友們」，並提到還有網友自稱是專業醫美人員，咬定她一定有隆乳，讓林襄一度動念拍X光片，想證明自己是天然的。