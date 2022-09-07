國民黨立委江啟臣今（7）日表示，他一早陪同盧秀燕市長前往臺中市和平區考察市政建設，滿檔的行程中，盧市長展現對市政的專業，不僅對於偏鄉的市政建設如數家珍，面對地方鄉親的需求更是即刻解決。從捎來吊橋整修、環山步道興建到梨山衛生所視察，「媽媽市長」所帶領的市府團隊是拿出百分之百的熱情與行動力，完善大臺中的建設環境，服務所有的市民朋友。

江啟臣在臉書指出，蔡英文總統在民進黨的中常會上點名國民黨提名的女性參選人對市政毫無關注，甚至攻擊市府行政效率低落，被認為是在暗指盧秀燕市長。江啟臣質疑，這樣的說詞不只降低總統格調，更是對認真負責的臺中市政府嚴重侮辱！蔡總統應該向臺中鄉親道歉，收回失當的選舉口水！

江啟臣強調，政黨政治下難免有立場差異，爭取選民認同也是無可厚非，但整天只以選舉當作首要絕非人民之福。提醒蔡英文總統，別為選舉潑髒水，更別將政治黑手伸入臺中，民眾要的是認真負責做實事的政治人物！