女星歐陽娜娜是人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，與另外兩名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣從小就特別受關注，而娜娜長年學音樂的才女氣質和甜美外型，讓她近年在演藝圈發展順遂；娜娜從成年後，造型也越來越多變，近日她舉辦藝術展，一票演藝圈好友紛紛力挺，她曬出展覽的穿搭，側身曲線驚呆網。

歐陽娜娜昨（6）日發文，透露是「221042 Live Today跨界藝術展」展覽的第三天，她曬出在現場的多張照片，當天她選擇掛脖桃心領小吊帶和蝴蝶花紋的綠色長褲，雙手抓起頭髮，露出精緻鎖骨和香肩，風格甜美帶酷，之後旁人抓拍歐陽娜娜整理頭髮的瞬間，鏡頭正好在側面，令人訝異的是一向給人甜美印象的她，身材似乎深藏不露，抬手不經意洩漏胸前一小塊雪乳，側面S曲線非常火辣，該瘦的地方瘦，該豐滿的部位也有，讓網友看到目不轉睛。

許多粉絲看到後留言：「好看，身材好」、「寶寶辛苦了」、「寶貝好漂亮嗚嗚嗚嗚嗚」、「是辣妹哦」、「娜比的新專輯好好聽哦」、「最近看到大家回饋也不錯哦」、「寶寶，你好棒哦」、「做自己熱愛的事情很酷哦」、「越穿越辣，我該擔心了」、「好辣，斯哈斯哈」、「心飛向妳了要負責呀」。

歐陽娜娜身型逐漸有性感曲線。（圖／歐陽娜娜Instagram）

與藝術展同步展開的是歐陽娜娜第二張全創作音樂專輯《Live Today》，將以時間為概念，9月5日正式上線，專輯以英文為主，專輯與「221042 Live Today跨界藝術展」結合，每一層展覽場地都對應不同的歌曲。