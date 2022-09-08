徜徉在大自然美景之間，輕鬆露營的悠然自在生活，成為時下人們逃離日常生活壓力的旅遊方式之一，日本漫畫《搖曳露營△》問世更為這一股露營熱潮掀起高潮，讓觀眾可以在平日通勤的時刻透過屏幕感受忙裡偷閒的小確幸，而女主角之一的志摩凜單人機車露營，讓人重新認識露營，使露營不再只是團體活動，更可以是個人追求心靈平靜的旅遊方式，但對於該角色配音的東山奈央來說，每次遇到美食畫面時，就會進入瘋狂的天人交戰。

東山奈央在成為志摩凜的聲優之後，為了揣摩角色的生活態度，也開始展開她的個人露營生活，自認城市鄉巴佬的她，從升火開始學習，跟著片中的情節，一步步踏入露營的世界裡，「4年多以來，我已經小有心得喔！」東山奈央表示：「我常像志摩凜一樣，上網蒐集營地資料，準備露營器材與食材，在野外搭帳篷、升火、作料理、現在都已經難不倒我，這幾年間得到許多人的幫助，認識很多同好，我也開始能夠幫助其他人更容易了解露營的樂趣，並且懂得尊重與欣賞大自然的美景。」

而為《電影版 搖曳露營△》配音的過程中，原本應該駕輕就熟的東山奈央表示，最感到痛苦的時刻是每次畫面中只要出現美食的時候，東山奈央往往會被導演喊NG，原因是志摩凜內斂的性格，無論吃到多美味的食物，她只會以極小的聲音說出：「真好吃。」聲音小到旁邊的人很難聽見，東山對此表示：「我超愛美食，我會很誇張地說：哇！看起來好好吃！給我吃，我要吃！」

美食當前，東山奈央承認很難克制自己。但是為志摩凜配音時，卻必須壓抑情緒，壓低聲量，導演也會配合地把麥克風收音效果開到最大，但這時，肚子往往也會很配合地發出咕嚕咕嚕的飢餓叫聲，聲音大到會被收進錄音裡，讓導演不得不停止錄音，導演會透過麥克風問：「要不要吃過飯再回來錄音？」但敬業的她總是強忍住對美食的渴望，委屈地說：「吃飽了我就無法傳遞對食物渴望的情緒了。」每每在天人交戰的情況下敬業地把錄音工作完成。電影將於下周五（16日）在台上映。