高雄燈塔整修完成，8日起開放夜間參觀，中秋連假更加碼延長到晚上10點。交通部長王國材7日出席啟用典禮時笑稱「很久沒有這麼浪漫了」，航港局長葉協隆則指出，高雄燈塔重新整修後導入輕食、文創及夜間參觀，高雄燈塔觀光跨出重要一步。

高雄燈塔在9月8日起開放民眾入園參觀，每周二至周日，上午9時至晚上9時開放（周一不開放），為全台首座開放夜間參觀的燈塔。高雄市長陳其邁、航政司副司長韓振華、觀光局長張錫聰、臺灣港務公司董事長李賢義等皆出席啟用典禮，盼結合周邊地方特色發展新型態的燈塔觀光。

王國材表示，燈塔不是只有短暫停留10分鐘的拍照景點，可以融入文創、民宿等發展；而高雄燈塔位於旗後山頂，擁有俯瞰港區的夜景，搭配輕食服務區，整體感覺十分浪漫。他也贊同陳其邁市長所說，邀請大家找對的人一起來這個地方，見證第一個夜間開放的燈塔，也享受這裡的浪漫氣氛。

葉協隆則說，因應中秋連假9月9日（周五）至9月11日特別延長開放至晚上10時、9月12日（周一）維持開放不休園，邀請全國民眾前往高雄燈塔賞景，漫步月光下，享受悠閒愜意的時光。此次高雄燈塔是第一個以結合周邊特色與低碳運輸活化的燈塔，未來將持續與高雄市政府及觀光團體合作，推陳出新燈塔觀光的主題，以發揮最大的觀光效益。

另外，下一個燈塔轉型目標則鎖定「高美燈塔」，王國材表示，高美燈塔將朝提供旅宿服務的方向規劃，未來仍要持續推動燈塔觀光永續發展。