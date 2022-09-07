長榮鳳凰酒店(礁溪)今日晚間酒店工作人員發現12樓客房有冒煙，立即根據緊急應變措施的標準作業流程，通知消防隊並疏散全館房客及用餐顧客。

長榮表示，今日住客總共263人、用餐客人共259人，均全數迅速安全疏散至館外，並由酒店工作人員逐一清點人數、確認平安、亦提供飲水及餐點，館內無任何人員受困。

長榮鳳凰酒店(礁溪)由衷感謝全體顧客的全力配合與體諒，今日所有房客住宿及用餐費用將全數退還。至於房間起火發生原因，正由消防隊了解與確認當中，詳細情況靜待調查報告出爐。